Стало известно о нежелании украинских дипломатов возвращаться на родину

«Зеркало недели»: 40-60 процентов украинских дипломатов не вернулись на родину

С начала 2022 года из посольств на родину не вернулось от 40 до 60 процентов украинских дипломатов. Об этом говорится в расследовании украинского издания «Зеркало недели».

Из США за 2022 год должны были вернуться 20 человек, но приехал только один, а из некоторых посольств не вернулось ни одного дипломата, пишет издание.

Причинами являются финансовые сложности на Украине и вопрос трудоустройства. Кроме того, дипломаты опасаются всеобщей мобилизации.

«Еще часть не хочет быть частью системы, которую в ОП [офисе президента Владимира Зеленского] шпыняют и не уважают», — пишет автор статьи, ссылаясь на мнение дипломатов. Он отметил, что «когда не возвращаются дипломаты, всегда на передовой отстаивающие интересы своей страны, это значит, что они не верят в будущее этой страны».

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что чиновникам и депутатам запретили выезд с Украины. Он сообщил, что по каждому, кто хочет покинуть страну, принимается отдельное решение офисом президента.