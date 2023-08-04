Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

Под Волгоградом четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России в Telegram.

На участке автотрассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский» автомобиль марки «Тойота» выехал на полосу встречного движения, по которой двигался «Рено».

Водитель и пассажир «Тойоты», а также пассажир «Рено» погибли на месте. Водитель французской легковушки скончался в больнице. Самому старшему из погибших было 70 лет, он управлял «Тойотой».

Ранее под Москвой тягач сорвался с моста и спровоцировал огненное ДТП. На опубликованном ролике видно лежащий на боку тягач и охваченный огнем микроавтобус. Водителей обоих автомобилей госпитализировали.