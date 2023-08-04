Врач назвала последствия употребления холодной еды

Врач Бережная: холодная еда представляет угрозу для сердечно-сосудистой системы

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik назвала последствия употребления холодной еды.

Специалист отметила, что нормальный пищеварительный процесс возможен только при определенной температуре. По ее словам, при слишком низкой температуре ферменты не активизируются. Врач сообщила, что в холодной среде плохо перерабатываются жиры, которые впоследствии могут спровоцировать кишечную непроходимость.

Также холод убивает некоторые виды бактерий, в результате нарушается баланс микрофлоры в полости рта и желудочно-кишечном тракте. Бережная предупредила, что в связи с этим велик риск развития дисбактериоза, хронического воспаления и других патологий.

Кроме того, по словам врача, холодная еда и напитки представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы.

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