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08:52, 4 августа 2023Забота о себе

Врач назвала последствия употребления холодной еды

Врач Бережная: холодная еда представляет угрозу для сердечно-сосудистой системы

Фото: Frank Zhang / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik назвала последствия употребления холодной еды.

Специалист отметила, что нормальный пищеварительный процесс возможен только при определенной температуре. По ее словам, при слишком низкой температуре ферменты не активизируются. Врач сообщила, что в холодной среде плохо перерабатываются жиры, которые впоследствии могут спровоцировать кишечную непроходимость.

Также холод убивает некоторые виды бактерий, в результате нарушается баланс микрофлоры в полости рта и желудочно-кишечном тракте. Бережная предупредила, что в связи с этим велик риск развития дисбактериоза, хронического воспаления и других патологий.

Кроме того, по словам врача, холодная еда и напитки представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что дыня очень полезна, однако некоторым категориям людей следует с осторожностью употреблять ее в пищу. В первую очередь, по мнению диетолога, дыня может навредить людям с ожирением и сахарным диабетом, так как в ней содержится много фруктозы — натурального сахара.

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    Марина Совина
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