Свалку потрошеной красной рыбы нашли на российском полуострове

Свалку потрошеной красной рыбы нашли на Камчатке

На Камчатке обнаружили большое количество потрошенной красной рыбы, которую выбросили неизвестные. О находке на российском полуострове сообщает агентство «Кам 24».

Свалка образовалась в Соболевском районе. Предварительно установлено, что место скопление отходов организовали две местные компании, название которых не уточняется. С заводов этих предприятий вывозились в лес рыба и ее отходы. В правительстве региона отметили, что запах гниющей рыбы начал привлекать медведей.

Делом занялись сотрудники УМВД и прокуратура Камчатского края, а также экологическая инспекция. Оперативная группа осмотрит свалку и другие территории, прилегающие к ряду местных заводов для поиска браконьерского промысла. Собранная информация будет передана в судебные инстанции.

«Наша задача сделать так, чтобы впредь остальным заводам было неповадно делать то, что сделали эти заводы или отдельно взятые люди, работающие на этих заводах. Мы ассоциируем Камчатку с экологией, и не дело, когда наши же жители, работая на территории, создают такие свалки», — заявил заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

В августе 2022 года на берегах реки Одры в Польше и Германии обнаружили 10 тонн туш рыбы. Эксперты провели несколько тестов воды и выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения водоема неизвестного происхождения.

