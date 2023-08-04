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19:35, 4 августа 2023Путешествия

Пассажир нашел способ превратить эконом-класс в VIP-место и прослыл гением

Пассажир самолета закрыл место в эконом-классе пледом и прослыл гением в сети

Кадр: @vashak27

Пассажир самолета нашел хитрый способ превратить кресло в эконом-классе в VIP-место с помощью пледа и прослыл гением в сети. Этим лайфхаком поделился в TikTok его попутчик, на что обратило внимание Daily Mail.

Так, мужчина по имени Гига Вашакидзе (Giga Vashakidze) летел из Сан-Диего в Венецию и заметил, что кресло через проход загорожено пледом. Ткань, закрепленная дверцей багажной полки, свисала сверху. Получалось, что весь соседний ряд оказался скрыт от глаз.

Пользователи, комментирующие публикацию, отказались в восторге от находчивости пассажира. «Если это разрешено, то круто!», «Когда тебе по карману только эконом, но хочется в бизнес», «Это просто гениально», — писали юзеры.

Ранее другая изобретательная пассажирка нашла способ не доплачивать за перевес багажа в аэропорту и надела на себя часть вещей из чемодана. Таким образом, на ней оказались три пары брюк и шорт, пять рубашек и три куртки общим весом 2,5 килограмма. В таком виде девушка отправилась на посадку.

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    Зарина Дзагоева
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