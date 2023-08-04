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03:03, 4 августа 2023Бывший СССР

Тела двух человек нашли в зоне схода оползня в Грузии

МВД Грузии: тела 2 человек нашли в зоне схода оползня в высокогорном крае Рача

Грузинские спасатели обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Погибших обнаружили во время обработки земли, их тела направили на экспертизу. Были ли погибшие иностранцами или местными отдыхающими, пока не известно.

Оползень сошел на территории гостиницы «Сансет Шови» днем в четверг, 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. Спасателям удалось вывезти в безопасное место до 70 человек, работы продолжаются.

Ранее власти Пекина объявили наивысшее, «красное» предупреждение из-за ливней, вызванных супертайфуном «Доксури». Наивысший уровень тревоги был связан с риском оползней, селей и обвалов грунта в некоторых районах китайской столицы. В Пекине более 30 тысячам человек пришлось оставить свои дома из-за угрозы затоплений.

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    Марина Совина
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