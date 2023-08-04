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20:07, 4 августа 2023Россия

Снимавшая ролики о своей красивой жизни российская чиновница заинтересовала мэра

Ural Mash: в ХМАО комиссия по этике проверит видео чиновницы из Пыть-Яха

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мэр города Пыть-Яха Александр Морозов отправил на проверку в комиссию по этике видео местной чиновницы, которое та выложила в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах, снятых 27-летней россиянкой, видно, как она сидит у себя в кабинете, пьет кофе и позирует на камеру. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — прокомментировала она запись.

Кроме того, среди видео чиновницы нашли и другие кадры о ее красивой жизни, в том числе с покупкой айфона и парковкой автомобиля поперек стоянки, пишет канал. «Когда машина есть, а прав еще нет», — подписана одна из записей.

По данным Telegram-канала Baza, чиновница занимает должность замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства. Издание сообщило, что мэр Пыть-Яха уже провел встречу с россиянкой и ее руководительницей. 8 августа также пройдет комиссия по служебному поведению работников, на которой будет решен вопрос о мерах дисциплинарной ответственности.

Ранее в Башкирии управделами села Кожай-Семеновка уволили за подработку. В справке о доходах россиянки за 2022 год обнаружился дополнительный заработок в размере 300 тысяч рублей. Когда выяснилось, что женщина получила эти деньги, оказывая услуги массажистки, ее сняли с должности.

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    Константин Лысяков
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