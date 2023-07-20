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12:49, 20 июля 2023Россия

Российскую чиновницу уволили за подработку массажисткой

Mash Batash: в Башкирии уволили чиновницу, которая подрабатывала массажисткой

Фото: Benjamin Wedemeyer / Unsplash

Управделами села Кожай-Семеновка в Башкирии уволили за подработку массажисткой. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, в справке о доходах чиновницы за 2022 год обнаружился дополнительный заработок в размере 300 тысяч рублей. Когда выяснилось, что женщина получила эти деньги, оказывая услуги массажистки, ее сняли с должности.

При этом сама россиянка заявила, что рада увольнению, так как сможет заниматься делом всей жизни, пишут авторы поста. По словам экс-чиновницы, она давно собиралась покинуть пост, но некому было передать должность. Женщина утверждает, что на позиции управделами ей приходилось перерабатывать при зарплате в 20 тысяч рублей.

Ранее замглавы администрации Сонковского округа Тверской области Юрия Байкова уволили из-за корпоратива с ростовой куклой голого стриптизера на 8 Марта. Перед этим в сети распространилась видеозапись, на которой местные чиновницы сидят в зале для совещаний вокруг стола, в то время как в проходе танцует человек в костюме полностью обнаженного мужчины с реалистично изображенными половыми органами. Женщины смеются и аплодируют танцу аниматора под песню Sex Bomb Тома Джонса.

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    Константин Лысяков
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