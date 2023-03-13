Российского чиновника наказали за корпоратив с куклой голого стриптизера

Чиновника из Тверской области уволили за корпоратив с ростовой куклой голого стриптизера

Чиновника из Тверской области Юрия Байкова наказали за корпоратив с ростовой куклой голого стриптизера. Об этом сообщил глава Сонковского муниципального округа региона Андрей Гусев, его слова приводит РИА Новости.

Ранее СМИ публиковали видео, на кадрах которого чиновницы региона сидят в зале для совещаний вокруг стола, в то время как в проходе танцует человек в костюме полностью обнаженного мужчины с реалистично изображенными половыми органами. Чиновницы смеются и аплодируют танцу аниматора под песню «Sex Bomb» Тома Джонса.

По словам Гусева, в администрации «произошел ужас», и ответственного за праздник чиновника уже уволили.

«Это мероприятие было поручено первому заместителю. И что такой ужас произошел. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас», — сообщил глава округа.

Предыдущий скандал с аниматором произошел в подмосковных Мытищах. Там человек в костюме медведя станцевал перед детьми под песню «Хоп, мусорок».