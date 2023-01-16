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13:17, 16 января 2023Россия

Танцы детей с аниматором под матерную песню «Хоп, мусорок» сняли в Мытищах

В Мытищах аниматор в костюме медведя станцевал перед детьми под песню «Хоп, мусорок»

Аниматор в костюме медведя выступил перед детьми под блатную песню в парке в Мытищах. Танцы, снятые очевидцами произошедшего, публикует издание «Подъем».

На записи видно, как человек, переодетый в белого медведя с бабочкой, пляшет на сцене под песню шансон-группы «Воровайки» «Хоп, мусорок» в окружении малолетних детей и взрослых. На видео попал фрагмент, когда звучал припев песни, в котором мат не был скрыт цензурой:

Хоп, мусорок, не шей мне срок,
Машина «Зингера» иголочку сломала.
Всех понятых, полублатных,
Да и тебя, *** [блин], мусор, я в гробу видала

Представители мытищинской Единой дирекции парков заявили, что выступление не имеет никакого отношения к их сотрудникам. «Это даже не мероприятие было, просто какие-то люди пришли к нам в парк с каким-то медведем, включили какую-то музыку», — сообщили собеседники издания, объяснив, что сцена в парке была доступна для всех желающих. В администрации пообещали разобраться в случившемся и провести беседу с охраной.

Ранее в Свердловской области был задержан осужденный, который вместо исправительных работ пел блатные песни в TikTok.

Варвара Родикова
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Танцы детей с аниматором под матерную песню «Хоп, мусорок» сняли в Мытищах
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