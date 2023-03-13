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11:51, 13 марта 2023Россия

Корпоратив российских чиновниц с ростовой куклой голого мужчины попал на видео

Корпоратив тверских чиновниц с аниматором в костюме голого мужчины попал на видео

Корпоратив чиновниц из Тверской области с ростовой куклой голого мужчины попал на видео. Кадры мероприятия публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным портала, вечеринка с кукольным стриптизером была приурочена к 8 Марта и состоялась в администрации Сонковского района. На публикуемых кадрах женщины сидят в зале для совещаний вокруг стола, в то время как в проходе танцует человек в костюме полностью обнаженного мужчины с реалистично изображенными половыми органами. Чиновницы смеются и аплодируют танцу аниматора под песню «Sex Bomb» Тома Джонса.

За кадром слышен одобрительный возглас участвовавшего в вечеринке мужчины «Тарзан пришел к вам».

Предыдущий скандал с аниматором произошел в подмосковных Мытищах. Там человек в костюме медведя станцевал перед детьми под песню «Хоп, мусорок».

Марк Леонов
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