Силовые структуры
Российский старшина отдохнул в самоволке и получил два года колонии
В Иркутске старшину осудили на два года за уход из части отдыхать в самоволку
Иркутский гарнизонный военный суд приговорил старшину Алексея Сысоева, оставившего без разрешения воинскую часть, к двум годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Следствие и суд установили, что мужчина решил отдохнуть от исполнения обязанностей и 2 апреля самовольно уехал в Иркутскую область. Через три недели, 28 апреля, старшина добровольно прибыл в комиссариат.
Ранее сообщалось, что силовики России выявили ведущих мобилизацию в занятой Вооруженными силами Украины части Донецкой народной республики военкомов.