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10:45, 4 августа 2023Силовые структуры

Российский старшина отдохнул в самоволке и получил два года колонии

В Иркутске старшину осудили на два года за уход из части отдыхать в самоволку

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил старшину Алексея Сысоева, оставившего без разрешения воинскую часть, к двум годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что мужчина решил отдохнуть от исполнения обязанностей и 2 апреля самовольно уехал в Иркутскую область. Через три недели, 28 апреля, старшина добровольно прибыл в комиссариат.

Ранее сообщалось, что силовики России выявили ведущих мобилизацию в занятой Вооруженными силами Украины части Донецкой народной республики военкомов.

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    Илона Палей
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