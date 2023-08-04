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01:30, 4 августа 2023Силовые структуры

Российские силовики выявили военкомов ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

Силовики России выявили ведущих мобилизацию в занятой ВСУ части ДНР военкомов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур РФ.

По его словам, оперативники получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове. Все они в настоящее время проводят «мобилизационные мероприятия» на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части ДНР.

Все трое до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. «Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — заявил сотрудник российских силовых структур.

Ранее стало известно, что бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в ДНР, сдался российским силовикам. Его подопечные занимались вербовкой граждан и снабжением диверсантов в Донбассе. Они работали под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы помогала вернуться домой военнослужащим ДНР и местным силовикам.

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    Марина Совина
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