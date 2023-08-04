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11:31, 4 августа 2023Культура

Режиссера Владимира Досталя экстренно госпитализировали

Mash: режиссера Владимира Досталя экстренно госпитализировали

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российского режиссера Владимира Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бывший гендиректор «Мосфильма» перенес инфаркт на ногах. Отмечается, что накануне кинематографист почувствовал себя плохо — у него появился сухой кашель и отдышка при ходьбе.

Сообщается, что медики планируют оставить Досталя в больнице, чтобы понаблюдать за состоянием режиссера и провести дополнительные исследования.

Ранее cын народного артиста России, актера из фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича Алексей прокомментировал состояние здоровья госпитализированного отца.

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    Варвара Кошечкина
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