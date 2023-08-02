Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:20, 2 августа 2023Культура

Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

Сын Игоря Ясуловича заявил, что состояние здоровья актера улучшается
Игорь Ясулович

Игорь Ясулович . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сын народного артиста России, актера из фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича Алексей прокомментировал состояние здоровья госпитализированного отца. Его цитирует ТАСС.

По словам родственника звезды советского кино, Ясулович продолжает проходить лечение в клинике. «Самочувствие получше, уже перевели в палату. Адаптируемся к нормальной жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния артиста. Отмечалось, что актеру провели четыре операции, после чего его подключили к аппарату для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

Игорь Ясулович — народный артист России, фильмография которого насчитывает более ста проектов, в числе которых — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч» и многие другие. Помимо этого, актер занимался озвучкой зарубежных картин (его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов «Шрек»).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны Польши назвало действия белорусских вертолетов на границе провокацией

    Россиянка выжила после удара молнии

    Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

    В Москве «Ягуар» сбил 17-летнего самокатчика на переходе и попал на видео

    Захарова обвинила США в оправдании атак Украины на территорию России

    Польша призвала к изоляции Белоруссии после инцидента в воздушном пространстве

    На Украине заявили о разрушении важного инфраструктурного объекта

    Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

    Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото

    Объяснено отличие беспилотников от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости