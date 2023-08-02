Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

Сын Игоря Ясуловича заявил, что состояние здоровья актера улучшается

Сын народного артиста России, актера из фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича Алексей прокомментировал состояние здоровья госпитализированного отца. Его цитирует ТАСС.

По словам родственника звезды советского кино, Ясулович продолжает проходить лечение в клинике. «Самочувствие получше, уже перевели в палату. Адаптируемся к нормальной жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния артиста. Отмечалось, что актеру провели четыре операции, после чего его подключили к аппарату для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

Игорь Ясулович — народный артист России, фильмография которого насчитывает более ста проектов, в числе которых — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч» и многие другие. Помимо этого, актер занимался озвучкой зарубежных картин (его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов «Шрек»).