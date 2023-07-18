Актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича экстренно госпитализировали

Актера из фильма «Бриллиантовая рука» Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали

Народного артиста России Игоря Ясуловича, известного по фильмам «12 стульев» и «Бриллиантовая рука», экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда советского кино плохо себя чувствовал последние несколько дней. А недавно его состояние резко ухудшилось — ему вызвали скорую помощь, сотрудники которой после осмотра артиста приняли решение экстренно доставить его в одну из столичных клиник.

Врачи подозревают у актера острое повреждение почек, он находится в состоянии средней тяжести, под круглосуточным наблюдением медиков. По данным издания, Ясуловича прооперировали уже дважды: установили в почки специальные трубки, способствующие выведению жидкости из них.

Врачи также планируют провести третью операцию в ближайшее время.

Игорь Ясулович — народный артист России, фильмография которого насчитывает более ста проектов, в числе которых — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч» и многие другие. Помимо этого, актер занимается озвучкой зарубежных картин (его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов «Шрек»).

Ранее сын народного артиста России Ивана Краско Федор заявил о том, что актера переводят из реанимации в обычную палату.