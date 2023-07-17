Сын Краско заявил о переводе артиста из реанимации в обычную палату

Сын Ивана Краско заявил, что народного артиста переводят из реанимации в обычную палату

Сын народного артиста России Ивана Краско Федор заявил о том, что актера переводят из реанимации в обычную палату. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сейчас его переводят в обычную палату», — отметил Федор Краско.

17 июля появилась информация о том, что состояние 92-летнего артиста стабилизировалось и он перестал видеть галлюцинации, однако у него сохраняются признаки психомоторного возбуждения.

Ранее сообщалось, что Краско провели операцию по удалению тромба из головы через сосуды. По словам помощницы актера Дарьи Пашковой, операция была сложной, но прошла успешно.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.