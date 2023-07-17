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15:58, 17 июля 2023Культура

Сын Краско заявил о переводе артиста из реанимации в обычную палату

Сын Ивана Краско заявил, что народного артиста переводят из реанимации в обычную палату

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Сын народного артиста России Ивана Краско Федор заявил о том, что актера переводят из реанимации в обычную палату. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сейчас его переводят в обычную палату», — отметил Федор Краско.

17 июля появилась информация о том, что состояние 92-летнего артиста стабилизировалось и он перестал видеть галлюцинации, однако у него сохраняются признаки психомоторного возбуждения.

Ранее сообщалось, что Краско провели операцию по удалению тромба из головы через сосуды. По словам помощницы актера Дарьи Пашковой, операция была сложной, но прошла успешно.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

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    Анастасия Астахова
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