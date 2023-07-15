92-летнему народному артисту Краско провели сложную операцию

Shot: народному артисту Краско провели операцию по удалению тромба из головы

Народному артисту Ивану Краско провели операцию по удалению тромба из головы через сосуды. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на помощницу 92-летнего актера Дарью Пашкову.

По ее словам, операция была сложной, но прошла успешно. После нее актер вновь начал чувствовать левую часть тела. «Это был тромб, его вытащили, все заработало», — сказала Пашкова.

Сейчас народному артисту проводят седацию, чтобы он мог спать.

Ранее Пашкова рассказала, что у Краско начались галлюцинации. Он перестал узнавать врачей, называя их именем своей ассистентки.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.