У 92-летнего Ивана Краско в больнице начались галлюцинации. Что известно о состоянии народного артиста?

Помощница Ивана Краско сообщила, что у госпитализированного артиста начались галлюцинации

Помощница госпитализированного 92-летнего народного артиста России Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила, что у него начались галлюцинации. Ее слова приводит РБК.

Он в тяжелом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают. У него начались галлюцинации Дарья Пашкова помощница Ивана Краско

Пашкова рассказала, что Краско не узнает врачей, зовет их именем своей ассистентки. Она отметила, что смогла накормить артиста, потому что до этого он «ругался матом, выдергивал трубки, не хотел оставаться в больнице».

Что случилось с Иваном Краско

Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил, что 13 июля Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Актеру стало плохо на даче в Грузино Ленинградской области, он перестал чувствовать ногу, речь стала невнятной. Предположительно, так могли сказаться последствия инсульта.

Сын, который находился рядом, вызвал скорую. Спасибо, что областные медики пошли навстречу и доставили Ивана Ивановича в центр Алмазова Вячеслав Смородинов директор Ивана Краско

Сын Ивана Краско Федор рассказал, что его отца прооперировали и должны были перевести в обычную палату.

В августе 2021 года народный артист России Иван Краско перенес инсульт и был госпитализирован в реанимацию. В конце 2020 года он переболел коронавирусом.

16 февраля 2022 года стало известно, что актер госпитализирован в одну из клиник для лечения последствий инсульта. Также у него диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела, которая может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.

В начале декабря 2022 года Краско вновь поместили в больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.

10 января сообщалось, что актер попал в медицинское учреждение с инсультом. Вячеслав Смородинов рассказывал, что его состояние стабилизировалось, деятель культуры «рвался на сцену».

Сын Краско рассказал о состоянии отца

Федор Краско рассказал, что его отец периодически приходит в сознание, изменений в его состоянии пока нет, артист остается в реанимации.

К нему пустили только помощницу Дарью Пашкову, потому что Ивану Краско казалось, что она рядом, он всех называл ее именем, она с трудом покормила его.

Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. И на ночь ей не разрешили остаться, сказали, чтобы она ехала домой. Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже Федор Краско сын Ивана Краско

По словам сына, состояние отца «не сильно лучше», особенно на фоне галлюцинаций. Федор добавил, что ему не удалось связаться с артистом напрямую, пока его не перевели в палату, только там ему отдадут телефон.

