Сын госпитализированного актера Краско раскрыл подробности о его состоянии

Сын Краско сообщил, что актер периодически приходит в сознание и пытается шутить

Госпитализированный в Петербурге народный артист России Иван Краско периодически приходит в сознание, изменений в его состоянии пока нет, сообщил его сын Федор Краско. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что помощницу отца Дарью Пашкову пустили в реанимацию, так как пациент называл ее имя. «Поэтому ее пустили к нему посидеть, она его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел», — указал Краско. По его словам, помощнице разрешили остаться, но она поехала домой. «Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже», — раскрыл он подробности о здоровье отца.

Краско добавил, что состояние актера не изменилось. «Пока вроде все, как было, только вот с галлюцинациями... не сказать, что сильно лучше», — уточнил он. При этом Федору Краско не удалось связаться с отцом напрямую, так как его не впускают в реанимацию.

Ранее родственники сообщили, что Краско прооперировали. Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля.

