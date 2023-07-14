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14:42, 14 июля 2023Культура

Раскрыто состояние народного артиста России Ивана Краско после госпитализации

Сын народного артиста России Ивана Краско рассказал, что его отца прооперировали

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Народного артиста России Ивана Краско, которого экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, прооперировали. Об этом РИА Новости сообщил его сын Федор Краско.

По его словам, артиста должны перевести в обычную палату после оперативного вмешательства. При этом помощница актера Дарья Пашкова рассказала «Известиям», что Краско стало хуже, из-за чего его оставили в реанимации. «Сегодня должны были переводить его из реанимации в палату, но ему стало хуже, остается в реанимации», — сообщила она.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

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    Варвара Кошечкина
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