Раскрыто состояние народного артиста России Ивана Краско после госпитализации

Сын народного артиста России Ивана Краско рассказал, что его отца прооперировали

Народного артиста России Ивана Краско, которого экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, прооперировали. Об этом РИА Новости сообщил его сын Федор Краско.

По его словам, артиста должны перевести в обычную палату после оперативного вмешательства. При этом помощница актера Дарья Пашкова рассказала «Известиям», что Краско стало хуже, из-за чего его оставили в реанимации. «Сегодня должны были переводить его из реанимации в палату, но ему стало хуже, остается в реанимации», — сообщила она.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.