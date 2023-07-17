Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:31, 17 июля 2023Культура

Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско

Mash: состояние здоровья госпитализированного Ивана Краско стабилизировалось

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Состояние здоровья народного артиста России Ивана Краско стабилизировалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актер перестал видеть галлюцинации, однако у него сохраняются признаки психомоторного возбуждения.

Ранее сообщалось, что Краско провели операцию по удалению тромба из головы через сосуды. По словам помощницы 92-летнего актера Дарьи Пашковой, операция была сложной, но прошла успешно.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?

    МИД России назвал дату прекращения зерновой сделки

    В крымском парламенте обвинили Зеленского в атаке на мост

    Популярный комик с ТНТ женился

    Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско

    В России усилили санитарный контроль за прибывающими из Египта рейсами

    Швеция проспонсирует вступление Украины в ЕС

    В Госдуме заявили о планах наделить Росгвардию правом иметь военную технику

    Стало известно количество находящихся в Крыму туристов

    В Москве открыли не работавший 40 лет исторический фонтан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости