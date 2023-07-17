Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско

Mash: состояние здоровья госпитализированного Ивана Краско стабилизировалось

Состояние здоровья народного артиста России Ивана Краско стабилизировалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актер перестал видеть галлюцинации, однако у него сохраняются признаки психомоторного возбуждения.

Ранее сообщалось, что Краско провели операцию по удалению тромба из головы через сосуды. По словам помощницы 92-летнего актера Дарьи Пашковой, операция была сложной, но прошла успешно.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 13 июля. Сообщалось, что у Краско диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.