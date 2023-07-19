Стало известно об ухудшении состояния актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича

Mash: состояние актера из «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича ухудшилось

Стало известно об ухудшении состояния народного артиста России Игоря Ясуловича, известного по фильмам «12 стульев» и «Бриллиантовая рука». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, актеру провели четыре операции, после чего его подключили к аппарату для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

Игорь Ясулович — народный артист России, фильмография которого насчитывает более ста проектов, в числе которых — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч» и многие другие. Помимо этого, актер занимаелся озвучкой зарубежных картин (его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов «Шрек»).

