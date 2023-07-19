Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:49, 19 июля 2023Культура

Стало известно об ухудшении состояния актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича

Mash: состояние актера из «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича ухудшилось

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Стало известно об ухудшении состояния народного артиста России Игоря Ясуловича, известного по фильмам «12 стульев» и «Бриллиантовая рука». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, актеру провели четыре операции, после чего его подключили к аппарату для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

Игорь Ясулович — народный артист России, фильмография которого насчитывает более ста проектов, в числе которых — «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч» и многие другие. Помимо этого, актер занимаелся озвучкой зарубежных картин (его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов «Шрек»).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсонской области сообщили об уничтожении крупнейшего склада ВСУ

    Зеленский поручил защитить порты Одессы после ударов по ним

    В Турции испугались нового разрушительного землетрясения

    Мужчина принял детенышей леопарда за котят и принес их домой

    Россияне массово устремились на отдых в страну бывшего СССР

    18-летняя россиянка насмерть разбилась при падении с эстакады в Москве

    54-летняя звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер выйдет замуж

    В России задержали мужчину за провоз 40 килограммов нелегальной косметики

    Лула устал от Украины

    «Газпром» собрался рекордно взять в долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости