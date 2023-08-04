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06:32, 4 августа 2023Наука и техника

Нейросеть научили определять риск диабета по рентгену

Nature Communications: нейросеть научили предсказывать риск диабета по рентгену

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Ученые из Университета Эмори (США) научили нейросеть определять риск развития диабета по рентгеновским снимкам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Новый алгоритм основан на вычислительном методе под названием глубокое обучение (deep learning). Искусственный интеллект тренировали на более чем 270 тысячах изображениях рентгеновских снимков и данных электронной медицинской карты 160 тысяч пациентов, чтобы он смог выявлять склонность к диабету за годы до того, как участникам ставили этот диагноз. Свои выводы модель строила на основе расположения жировой ткани в верхней части тела и брюшной полости.

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Затем подход протестировали на 10000 испытуемых. Нейросеть предсказывала диабет точнее, чем простая модель, основанная только на клинических данных без изображений. В некоторых случаях рентген грудной клетки предупреждал о высоком риске диабета еще за три года до того, как пациенту ставился диагноз.

В будущем команда изучит, как модернизировать алгоритм. Также планируется внедрить модель в электронные медицинские системы, чтобы она могла предупреждать врачей о необходимости проведения традиционного скрининга пациентов с диабетом, отнесенных к группе высокого риска на основе результатов рентгенографии. Предполагается, что этот метод потенциально можно будет использовать для диагностики других нарушений, включая сосудистые заболевания, сердечную недостаточность и хроническую обструктивную болезнь легких.

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    Елена Апазиди
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