Тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней россиянкой на сборах

В Иркутской области тренер надругался над 13-летней школьницей во время сборов

В Братске Иркутской области 64-летний тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей во время спортивных сборов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мамы девочки, во время пребывания в санатории «Юбилейный» мужчина раздевал ее дочь и «совершал действия сексуального характера». В отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее в Петербурге полиция задержала 49-летнего учителя физкультуры по подозрению в развращении 12-летнего мальчика. По версии следствия, месяц назад преподаватель пригласил школьника к себе в квартиру, где и произошло растление подростка. В отношении задержанного также возбудили уголовное дело.