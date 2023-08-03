Российский физрук развратил 12-летнего школьника и был задержан

В Петербурге 49-летний физрук задержан за развращение 12-летнего школьника

В Петербурге полиция задержала 49-летнего учителя физкультуры по подозрению в развращении 12-летнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии ведомства, месяц назад преподаватель пригласил школьника к себе в квартиру, где и произошло растление подростка.

По данным издания, мужчина работает в общеобразовательной школе во Фрунзенском районе города. На сайте школы отмечены заслуги учителя в боевых искусствах. Комментарий от руководства школы по поводу этих обвинений пока не поступал.

Ранее в Москве по подозрению в растлении 14-летнего школьника задержали 35-летнего учителя физкультуры классического пансиона МГУ.