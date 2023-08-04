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03:30, 4 августа 2023Среда обитания

Работодателей в России захотели обязать сокращать рабочий день из-за жары

RT: в Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день из-за жары

Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудников, если в помещении жарко. В Думу законопроект вносится на рассмотрение 4 августа, передает RT.

«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре воздуха от +28,6 градуса до +29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа», — указано в документе.

Таким образом хотят защитить сотрудников от теплового излучения и сохранять благоприятные условия для труда на рабочем месте. По действующим рекомендациям Роспотребнадзора, работа сокращается на час при температуре +28,5 градуса, на два часа — при +29 градусов, на четыре — при +30,5 градуса.

Законопроект, в случае принятия, дополнит статью 92 Трудового кодекса РФ основанием для сокращения рабочего дня при условии повышенных температур воздуха.

Ранее для российских предпринимателей предложили установить обязанность для предпринимателей индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Сейчас порядок действий прописан лишь в отношении бюджетных организаций.

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    Александра Синицына
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