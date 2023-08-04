В Новой Каховке украинские диверсанты заминировали детскую площадку

В Новой Каховке женщина нашла на детской площадке СВУ украинских диверсантов

В Новой Каховке Херсонской области женщина нашла на детской площадке самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное украинскими диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бомба лежала среди горок и качелей. На площадку прибыли взрывотехники и разминировали ее.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления членов украинской диверсионной группы, оставивших СВУ.

28 июля сообщалось, что в Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. В результате детонации серьезных разрушений нет. Был задержан работник предприятия, который заложил бомбу.