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16:42, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Развеян миф об опасности хлебопекарных дрожжей для человека

Представители хлебопекарной промышленности развеяли миф об опасности дрожжей

Фото: Mohamed Hassouna / Unsplash

В сети неоднократно тиражировались сообщения о том, что хлебопекарные дрожжи вредны и опасны для здоровья человека. Представители хлебопекарной промышленности развеяли данный миф и рассказали о причинах его распространения.

Один из постов, о которых идет речь, появился в январе текущего года на странице студии адаптивной физкультуры для детей и взрослых во «ВКонтакте». В аккаунте клуба в городе Заречный Свердловской области, насчитывающем свыше 300 подписчиков, утверждается, что существует якобы несколько аргументов, доказывающих вред дрожжевых культур для организма.

В их числе авторы поста приводят сведения о том, что дрожжи разрушают микрофлору кишечника, приводят к дефициту нутриентов, вызывают хронический недостаток кальция, а в процессе их производства используются тяжелые металлы. «После внимательного изучения списка побочных реакций организма на употребление хлебопекарных дрожжей становится очевидно, почему белый хлеб вреден для кишечника и почему вреден дрожжевой хлеб в принципе», — говорится в тексте.

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В действительности дрожжи в большинстве случаев не представляют опасности для человека и, более того, являются частью его собственного организма — в микрофлоре кишечника их насчитывается около 25–30 видов. Еще в 2019 году ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Екатерина Невская в комментарии НТВ рассказывала, что маркетологи намеренно тиражируют миф о «дрожжах-убийцах» — отчасти ради бездрожжевого хлеба на прилавках, в составе которого на самом деле все же есть дрожжи, однако они скрыты под словом «закваска».

В 2023 году в беседе с «Известиями» кандидат технических наук, директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко также назвала предположение о вреде дрожжей обычным маркетинговым ходом. На самом деле, по ее словам, именно благодаря этому компоненту хлеб становится полезнее и вкуснее, а также лучше усваивается.

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«Эксперт советует не бояться дрожжей еще и потому, что дрожжевые клетки — неотъемлемая часть нашей жизни. Они присутствуют даже в воздухе и воде, а, попадая в благоприятную среду, начинают развиваться. Например, когда мы съедаем яблоко, то в наш организм попадают чистые дрожжевые культуры — практически такие же, как те, что используются при технологии хлебопечения», — сказано в тексте.

Костюченко добавила, что дрожжевые клетки гибнут при термической обработке: при температуре около 40 градусов дрожжевая микрофлора начинает отмирать, а уже при 50–60 градусах она полностью погибает. В заключение специалистка подчеркнула, что научно обоснованных данных о вредном воздействии дрожжей на организм человека не существует.

Сообщения о том, что хлебные дрожжи опасны для человека, не получили распространения в СМИ. При этом комментарии экспертов на данную тему, опровергающие тиражируемый миф, были опубликованы на некоторых порталах, в том числе на сайте «Непросто», «Дни24» и «Глас».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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