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21:21, 4 августа 2023Бывший СССР

На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году

Киев недополучит 2 миллиарда долларов из-за прекращения зерновой сделки

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Киев недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки в 2023 году в результате выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, пишет украинское издание «Экономическая правда».

По его словам, прекращение участия Москвы в сделке замедлит экспорт зерна. Как уточнил Лепушинский, то, что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. «И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на 2 миллиарда долларов», — оценил он ущерб.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Марина Совина
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