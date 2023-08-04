На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году

Киев недополучит 2 миллиарда долларов из-за прекращения зерновой сделки

Киев недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки в 2023 году в результате выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, пишет украинское издание «Экономическая правда».

По его словам, прекращение участия Москвы в сделке замедлит экспорт зерна. Как уточнил Лепушинский, то, что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. «И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на 2 миллиарда долларов», — оценил он ущерб.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.