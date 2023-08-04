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05:17, 4 августа 2023Мир

КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»

МИД КНДР: США нарушают принцип «одного Китая», поставляя вооружение Тайваню

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Глава департамента МИД КНДР по делам Китая Ман Ен Рим заявил, что США нарушают политику «одного Китая», поставляя вооружение Тайваню. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, подобные действия противоречат духу трех совместных коммюнике между Китаем и Соединенными Штатами. Он заявил, что американская сторона вмешивается во внутренние дела КНР и посягает на его суверенитет и безопасность.

«Перед лицом говорят, что поддерживают принцип "одного Китая", а за глаза толкают к независимости Тайваня, который, несомненно, является частью Китая», — сказал он.

Ман Ен Рим заявил, что «двуличность» Соединенных Штатов является провокацией, которая сильно дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Отмечалось, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

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    Марина Совина
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