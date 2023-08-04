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11:34, 4 августа 2023Мир

Путин и африканские лидеры призвали снять ограничения с российских удобрений

Путин и африканские лидеры призвали снять ограничения на экспорт удобрений из РФ

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин и лидеры Африканской мирной инициативы по Украине призвали ООН принять меры по снятию ограничений на экспорт с российских удобрений, заблокированных в европейских портах. Об этом сообщается в их совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны», — говорится в документе.

Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что африканские государства выступают за скорейший доступ российских удобрений на мировые рынки.

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    Глеб Бажуткин
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