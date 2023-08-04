Мировой торговле предрекли проблемы

Maersk: глобальные контейнерные перевозки сократятся на 4 % по итогам 2023 года

По итогам 2023 года объемы международных морских контейнерных грузоперевозок сократятся на четыре процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный прогноз датской компании Maersk, являющейся одним из крупнейших игроков рынка. Прошлая оценка подразумевала спад всего на 2,5 процента.

Понижение прогноза фирмы было обусловлено рядом факторов, включая глобальное снижение потребительского спроса в мире. В Maersk считают, что «неблагоприятная обстановка» на рынке сохранится до конца 2023 года.

Главный исполнительный директор компании Винсент Клерк считает, что восстановление отрасли мировых контейнерных перевозок произойдет не раньше 2024 года. К тому времени сегмент может вновь перейти к экономическому росту. Однако проблемы в мировой экономике продолжат создавать риски для рынка контейнерных перевозок и в 2024 году.

«Коррекция оказалась затяжной, и теперь, как ожидается, продлится до конца года. Нет никаких признаков существенного восстановления объемов во второй половине года», — посетовали в Maersk. Темпы восстановления рынка международных контейнерных перевозок будут во многом зависеть от экономического роста в Китае и спроса в этой стране после периода продолжительных локдаунов, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, на ситуацию будут оказывать давление риски повышения ключевых ставок ведущими центробанками.

В конце мая 2023 года сообщалось о спаде объемов мирового производства контейнеров на 71 процент с начала 2022 года. В первом квартале 2023 года в мире было произведено 306 тысяч 20-футовых грузовых контейнеров, в то время как за аналогичный период прошлого года было выпущено 1,06 миллиона штук. Из-за снижения глобального спроса в портах по всему миру скопилось рекордное количество неиспользуемых контейнеров.