Мировое производство грузовых контейнеров рухнуло

FT: глобальное производство морских контейнеров с начала 2022 года упало на 71 процент

С начала 2022 года глобальное производство стандартных морских контейнеров рухнуло на 71 процент. В первом квартале текущего года в мире было произведено 306 тысяч 20-футовых грузовых контейнеров, в то время как за аналогичный период годом ранее было выпущено 1,06 миллиона штук, подсчитали в исследовательской компании Drewry, пишет газета Financial Times (FT).

Эксперты объясняют динамику сокращением спроса на товары. Кроме того, на сокращение производства повлияло снижение объемов перевозок по морю, которые резко взлетели во время пандемии COVID-19, а потом так же резко упали, из-за чего в портах осталось много невостребованных контейнеров. Газета отмечает, что в портах по всему миру скопилось рекордное количество неиспользуемых контейнеров и владельцы с трудом находят для них место.

Падение спроса сильно ударило по производителям — прибыль крупнейших игроков на рынке обвалилась более чем в два раза. Так, за первые три месяца года прибыль China International Marine Containers рухнула на 91 процент в годовом выражении, более чем на две трети сократилась прибыль Maersk.

Складывающаяся ситуация на рынке увеличивает убытки владельцев контейнеров, сообщает The Wall Street Journal. Глава немецкой транспортной компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен рассказал, что по сравнению с 2019 годом издержки компании выросли на 25-30 процентов. «В некоторых случаях отдельные рейсы просто не имеют смысла, поскольку мы будем терять на них слишком много денег», — указал он.

В то же время в России наблюдается значительная нехватка судов — дефицит образовался из-за отказа глобальных контейнерных линий от сотрудничества со страной. До февраля прошлого года на флот компаний, покинувших Россию из-за начала боевых действий на Украине, приходилось 80-90 процентов всего объема перевозок контейнеров. Для решения этой проблемы российские власти собираются построить собственные суда на средства Фонда национального благосостояния.