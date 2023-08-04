В Латвии россиян попросят покинуть страну

МВД Латвии разошлет письма россиянам с просьбой покинуть страну

Около шести тысяч граждан России, которые проживают в Латвии, получат письмо с просьбой покинуть страну. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

Глава комиссии Сейма Латвии по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак заявил, что МВД разошлет письма гражданам России, которые имеют вид на жительство в стране и не записались на экзамен по латышскому.

По его словам, в МВД пообещали не устраивать охоту на русских и не депортировать их.

«Это люди, которые не изъявили никакого желания — ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство. Если смотреть на закон, который сейчас есть, то власти просто должны потребовать покинуть страну в течение трех месяцев», — заявил Лидак.

Ранее выяснилось, что латвийский экс-депутат Рейнис Знотиньш попытался спровоцировать своего русскоязычного соседа, но неудачно. Теперь ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.