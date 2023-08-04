Политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа

Sputnik Латвия: экс-депутату грозит штраф из-за угроз и ругани с русским соседом

Экс-депутату Рейнису Знотиньшу из Латвии грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, потому что он провоцировал своего русскоязычного соседа. Он угрожал ему высылкой из страны и всячески обзывал, а затем попытался выставить агрессором, пишет Sputnik Латвия.

Политик написал в своих социальных сетях, что русскоязычный сосед чуть его не задушил из-за просьбы говорить с ним на латышском языке. На место случившегося прибыли полицейские, однако они не встали на сторону Знотиньша, он попал под административное дело с наказанием в виде предупреждения или штрафа в размере до 500 евро.

Позже в сети разместили видео случившегося, которое подтверждает невиновность соседа. Экс-депутат, вероятно нетрезвый, высказывал мужчине: «Государство — это я. Ты ватник. Вас всех вышлют из страны. Русский язык надо запретить». Оказалось, до того, как в его сторону посыпались оскорбления, сосед говорил на латышском языке.

Конфликт закончился для русскоговорящего мужчины травмой головы. После инцидента активист Ольга Петкевич обратилась в соцсетях к президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу с просьбой проследить, чтобы экс-депутат не избежал наказания за содеянное.

Ранее латвийскую теннисистку Висмане заставили объясниться за игру в паре с россиянкой Дарьей Астаховой. Девушки вместе участвовали в турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорбе-на-Неккаре (Германия), в котором пара одержала победу.