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18:22, 1 августа 2023Спорт

От латвийской теннисистки потребовали объяснений за игру в паре с россиянкой

Латвийскую теннисистку Висмане заставили объясниться за игру в паре с россиянкой
Даниэла Висмане

Даниэла Висмане. Фото: XinHua / Andrew Soong / Globallookpress.com

Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии потребовал объяснений от теннисистки Даниэлы Висмане за выступление на соревнованиях в паре с россиянкой. Об этом сообщает LSM.

Висмане заставили объясниться за игру с россиянкой Дарьей Астаховой на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорбе-на-Неккаре (Германия), в котором пара одержала победу. «Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность. Теннисный союз уже призывал оценить своих партнеров», — заявил генеральный секретарь НОК Латвии Карлис Лейниекс.

Кроме того, объяснений ждут от Дарьи Семенистой, которая ранее выступала вместе с россиянкой Софьей Лансере. НОК выслушает теннисисток, после чего примет решение о том, как действовать в данной ситуации.

Ранее за игру в паре с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдоне-2023 заставили извиняться норвежку Ульрикке Эйкери. «Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я не подумала», — ответила спортсменка на критику в свой адрес.

Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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