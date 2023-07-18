Норвежку заставили извиняться за игру в паре с россиянкой на Уимблдоне

Норвежку Эйкери заставили извиняться за игру в паре с россиянкой Пановой на Уимблдоне-2023

Норвежскую теннисистку Ульрикке Эйкери заставили извиняться за игру в паре с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдоне-2023. Ее слова приводит SVT.

«Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я не подумала», — заявила спортсменка после критики в свой адрес. Она отметила, что очень сожалеет о своем выборе. В парном разряде британского турнира Эйкери и Панова дошли до второго раунда.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.