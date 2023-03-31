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14:23, 31 марта 2023Спорт

Российских спортсменов допустят к Уимблдону-2023

Российских спортсменов допустят к Уимблдону-2023 в нейтральном статусе

Фото: Toby Melville / Reuters

Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете». В LTA отметили, что по-прежнему считают отстранение россиян и белорусов верным решением, однако в этом году они не готовы выставить запрет из-за угрозы санкций.

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26 мая 2022

9 марта Daily Mail назвал возможные условия для выступления российских теннисистов на Уимблдоне-2023. Отмечалось, что среди них точно будет запрет на демонстрацию национальной символики и поддержку государства.

18 февраля сообщалось, что LTA могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если она вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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