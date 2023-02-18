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14:54, 18 февраля 2023Спорт

Стало известно о желании лишить Великобританию теннисных турниров из-за россиян

Daily Mail: LTA могут лишить турниров ATP и WTA из-за запрета для российских теннисистов

Фото: unsplash

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть лишена возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, лицензии на проведение турниров ATP и WTA в Лондоне и Истбурне могут быть выставлены на продажу. Кроме того, LTA может быть оштрафована. При этом отмечается, что, если правительство откажет спортсменам в визах для въезда в Великобританию, ассоциация может избежать наказания.

В декабре 2022 года ATP наказала LTA за отстранение от Уимблдона-2022 российских спортсменов. Организаторов турнира оштрафовали на миллион долларов.

Весной российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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