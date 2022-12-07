Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск россиян

ATP оштрафовала организаторов Уимблдона-2022 на миллион долларов за недопуск россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) наказала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) за недопуск на Уимблдон-2022 российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Daily Mail.

Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов. Кроме того, LTA могут исключить из ATP, если в следующем году российским и белорусским теннисистам вновь запретят выступать на турнире. Отмечается, что решение о назначении штрафа может быть обжаловано. В LTA заявили, что глубоко разочарованы вердиктом ATP.

Весной теннисистам из России запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на всех стартах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).