Российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона

Теннисистов из России и Белоруссии официально отстранили от участия в Уимблдоне

Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне. Об этом сообщается на сайте турнира.

«Мы осознаем, что наше решение затронет отдельных спортсменов. Мы сожалеем, что они таким образом пострадают от действий руководства России», — отмечается в заявлении руководства Уимблдона. О готовящихся санкциях ранее 20 апреля сообщили в издании Sportico.

5 апреля сообщалось, что организаторы Уимблдона захотели лишить права выступать на турнире вторую ракетку мира Даниила Медведева, а также других теннисистов из России. До этого 1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что россияне будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Матчи Уимблдона пройдут с 27 июня по 10 июля.