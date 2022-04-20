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Спорт

Российских теннисистов отстранят от Уимблдона

Sportico: российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне в 2022 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российских теннисистов отстранят от Уимблдона. Об этом сообщает издание Sportico.

По информации источника, россияне не смогут принять участие в турнире в 2022 году. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет российским спортсменам в допуске к соревнованиям.

Ранее глава AELTC Скот Ллойд высказался о возможности участия россиян и белорусов в Уимблдоне 2022 года. Он заявил, что теннисные руководящие органы и правительство Великобритании продолжают переговоры и решение еще не принято. «Мы следим за общественными настроениями. Мы стараемся понять, как летние турниры в Великобритании должны быть организованы в этом году», — подчеркнул Ллойд.

5 апреля сообщалось, что организаторы Уимблдона захотели отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире. Отмечалось, что AELTC может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что допустит россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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