Организаторы Уимблдона высказались о возможности участия россиян в турнире

Глава AELTC Скот Ллойд заявил, что ведутся переговоры об участии россиян в Уимблдоне

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Скот Ллойд высказался о возможности участия россиян и белорусов в Уимблдоне 2022 года. Его слова приводит Tennis 365.

Ллойд заявил, что теннисные руководящие органы и правительство Великобритании ведут переговоры по поводу участия российских и белорусских спортсменов в турнире. «Мы следим за общественными настроениями. Мы стараемся понять, как летние турниры в Великобритании должны быть организованы в этом году», — подчеркнул он.

5 апреля газета The Telegraph сообщала, что организаторы Уимблдона захотели отстранить Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире в 2022 году. Отмечалось, что организатор может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.