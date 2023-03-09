Названы условия допуска россиян на Уимблдон

Россиян-участников Уимблдона могут обязать подписать кодекс поведения на турнире

Российских игроков, которых допустят до выступления на Уимблдоне-2023, могут обязать подписать кодекс поведения на турнире. Такое условие участия в соревнованиях представителей России назвала Daily Mail.

Уточняется, что детали документа еще не проработаны, однако там точно будет запрет на демонстрацию национальной символики и поддержку государства. Нарушителям будет грозить дисквалификация.

В феврале сообщалось, что Ассоциацию лаун-тенниса (LTA), организующую Уимблдон, могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если она вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.