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11:19, 4 августа 2023Ценности

Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, многие соотечественницы корректируют внешность до неестественного состояния. При этом он отметил, что данные эстетические преобразования являются неактуальными. «Это прозвучит обидно для всех россиянок. Но главный антитренд, который я вижу повсеместно в России, — перекачанные губы и чудовищно наклеенные ресницы. Видно, что славянская девушка, — африканских ресниц и бровей у нее быть не может», — заявил собеседник издания.

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что россиянки любят наряжаться и надевать все лучшие вещи сразу. Он назвал указанное явление большой проблемой, которая лишает модные образы «жизни». «Когда наши девушки собираются, они все время будто с кем-то соревнуются. Не знаю, может, с самими собой», — отметил стилист.

Ранее в августе Владислав Лисовец также оценил стиль одежды российских звезд словами «соответствуют аудитории». По мнению эксперта, отечественные знаменитости подстраиваются под вкусы своих поклонников и выбирают наряды таким образом, чтобы не раздражать фанатов.

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    Алина Гостева
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