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12:51, 3 августа 2023Ценности

Лисовец оценил стиль российских звезд словами «кто-то похож на клоуна»

Стилист Лисовец: российские звезды выбирают наряды под вкусы своей аудитории

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец оценил стиль одежды российских звезд словами «соответствуют аудитории». Его комментарий публикует «Газета.Ru».

По мнению эксперта, отечественные знаменитости подстраиваются под вкусы своих поклонников и выбирают наряды таким образом, чтобы не раздражать фанатов. «Кто-то слишком простоват, кто-то очень народный, кто-то выглядит как девочка из соседнего подъезда, что делает ее понятной для всех, кто-то похож на клоуна и на жар-птицу. Артисты надевают то, что не вызовет у народа отторжения», — заявил собеседник издания.

В то же время специалист отметил, что не стал бы менять образы местных артистов, поскольку они справляются со своей работой и развлекают поклонников. «Принимаю все, что есть вокруг меня, хотя и могу иногда над этим улыбаться», — пояснил он. Лисовец добавил, что в России вопросы стиля в одежде никогда не были на первом месте, и указал, что отечественные звезды его не вдохновляют.

В июле Владислав Лисовец раскритиковал стиль одежды россиян со словами «невзрачность и серость». По словам эксперта, жители страны не хотят выделяться своим внешним видом, что заметно по их нарядам.

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    Алина Гостева
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