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14:15, 4 августа 2023Россия

Пожар на складах с пластиком возле автоцентра Lada под Москвой локализован

Пожар на складах с пластиком у автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье локализован

Кадр: Telegram-канал Shot

Мощный пожар на складах с пластиком возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По уточненной информации, его площадь составила 1950 квадратных метров.

О ЧП стало известно ранее 4 августа. Два склада с пластиком и резиной загорелись недалеко от российского автоцентра. По словам очевидцев, столб дыма был заметен за десятки километров.

Данных о пострадавших не поступало.

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    Евгения Куликова
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