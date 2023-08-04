Пожар на складах с пластиком возле автоцентра Lada под Москвой локализован

Пожар на складах с пластиком у автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье локализован

Мощный пожар на складах с пластиком возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По уточненной информации, его площадь составила 1950 квадратных метров.

О ЧП стало известно ранее 4 августа. Два склада с пластиком и резиной загорелись недалеко от российского автоцентра. По словам очевидцев, столб дыма был заметен за десятки километров.

Данных о пострадавших не поступало.