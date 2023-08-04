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11:52, 4 августа 2023Россия

Склады с пластиком загорелись возле автоцентра Lada под Москвой

Shot: склады с пластиком загорелись возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал Shot

Два склада с пластиком и резиной загорелись возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, столб дыма заметен за десятки километров. К месту происшествия направились пожарные и сотрудники экстренных служб.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Воскресенске произошел пожар в цеху по производству кислородных аккумуляторов. До этого очевидцы рассказали о звуках взрыва.

В результате возгорания обрушилась кровля. К ликвидации происшествия было привлечено 86 человек, 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил противопожарной безопасности при производстве работ.

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    Анна Щербакова
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