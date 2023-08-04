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12:56, 4 августа 2023Среда обитания

В Москве собрались продавать символ эпохи Лужкова

«Ведомости»: торговый центр «Наутилус» на Лубянке выставили на торги

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

«Росимущество» выставило на торги торговый центр «Наутилус», расположенный на Никольской улице в центре Москвы. Начальная стоимость объекта площадью 6,6 тысячи квадратных метров составляет 2,53 миллиарда рублей. Как пишут «Ведомости», торги собираются провести 31 августа.

«Наутилус» построили в 1999 году на месте снесенной в 1934-м часовни Пантелеимона Целителя. Торговый центр, считающийся одним из неоднозначных символов так называемой архитектуры лужковской эпохи (по имени возглавлявшего столичную мэрию более 15 лет Юрия Лужкова), неоднократно критиковали за внешний вид и влияние на архитектурный облик Лубянской площади. Проект комплекса разработал архитектор Алексей Воронцов, который на тот момент занимал еще и должность заместителя председателя Москомархитектуры.

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Рыночную стоимость лота партнер NF Group Станислав Бибик с учетом расположения в историческом центре Москвы, оценил в два-два с половиной миллиарда рублей. По мнению директора департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николая Горюнова, более адекватной стала бы цена в полтора-два миллиарда, поскольку здание считается морально устаревшим и новому собственнику, возможно, придется его перестраивать.

«Наутилус» не в первый раз выставляют на торги. В 2019 году его за 880 миллионов рублей согласилась выкупить фирма «СБ Арбитр», действовавшая в интересах компании «Реалти групп», но сделка в итоге не состоялась. Годом позже прошел новый аукцион, победителем которого стала фирма «Апекс». Однако результаты этих торгов были отменены самим организатором.

Ранее сообщалось, что историческое здание гостиницы «Марко Поло», расположенное на Патриарших прудах в Москве продали на аукционе. В стоимость отеля площадью шесть тысяч квадратных метров были включены бытовая техника, посуда, элементы интерьера, мебель, спортивное и другое оборудование.

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    Дмитрий Воронин
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